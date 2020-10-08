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Şırnak Cudi Dağı'nın zirvesinde çok özel görüntüler

CNN Türk'ten Fulya Öztürk, Hilmi Yaşa ve Halil Kahraman, Şırnak'ta Cudi Dağı'nın zirvesine çıktı. Orada Jandarma Komandoların yürüttüğü Yıldırım Operasyonu'nu kahramanlarla birlikte takip etti. Gece boyunca askerlerle birlikte operasyonu izleyen CNN Türk ekibi, Mehmetçiklerimizin 2 bin metre yüksekte Cudi'nin zirvesinde terörle nasıl mücadele ettiğini ve bir günlerinin nasıl geçtiğini görüntüledi.

Adı terör yuvası olarak anılan Şırnak Cudi Dağı artık eskisi gibi değil. Kahramanlarımızın azmiyle Cudi'de artık terörist kalmadı. Komandoların söylediği tek şey ise: "Son terörist temizlenene kadar biz nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz."

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk Cudi Dağı'nda teröristlerin sığındığı mağaraya çıkarken zorlandı, çekime ara verildi. Öztürk, ne kadar zorlandığını şu sözlerle anlattı:

"O komandoların ne mücadele verdiğini daha iyi anladık, o dağlara tırmanırken ben ayakta durmakta zorluk çektim."

Kahraman askerlerimizin ise bizden tek bir isteği var: "Bizi desteksiz bırakmasınlar, her zaman dualarında yer almak istiyoruz."
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