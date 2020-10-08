Şırnak Cudi Dağı'nın zirvesinde çok özel görüntüler

Adı terör yuvası olarak anılan Şırnak Cudi Dağı artık eskisi gibi değil. Kahramanlarımızın azmiyle Cudi'de artık terörist kalmadı. Komandoların söylediği tek şey ise: "Son terörist temizlenene kadar biz nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz."

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk Cudi Dağı'nda teröristlerin sığındığı mağaraya çıkarken zorlandı, çekime ara verildi. Öztürk, ne kadar zorlandığını şu sözlerle anlattı:

"O komandoların ne mücadele verdiğini daha iyi anladık, o dağlara tırmanırken ben ayakta durmakta zorluk çektim."