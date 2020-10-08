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Barış Yarkadaş'ın sözleri Hadi Özışık'ı çıldırttı

Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde TV100'deki Sağlı Sollu programında gazeteci Barış Yarkadaş'ın bazı bakanlıklar tarikatların kontrolünde iddiasına Hadi Özışık tepki gösterdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Barış Yarkadaş'ın, "Bir arkadaşım söyledi" diyerek gündeme getirdiği tarikat iddialarına tepki gösterdi.

Ahu Özyurt'un moderatörlüğündeki Sağlı Sollu programında Özışık Yarkadaş'ın iddialarıyla ilgili isim vermesi ve kanıt göstermesi gerektiğini söyledi. Yarkadaş'ın, "Bir arkadaşım söyledi" sözleri üzerine eleştirilerinin tonunu biraz daha artıran Özışık, bakanlıkları ele geçiren tarikatların isimlerini sordu. Özışık, tüm çabasına rağmen cevap vermeyen Yarkadaş'a sert çıktı.

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