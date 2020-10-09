Yeni Hayat 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni Hayat'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Yeni Hayat 15 Ekim 2020 Perşembe akşamı Kanal D'de...

Özel Kuvvetlerden ayrılmış Yüzbaşı Adem’in karşısına çıkan bir iş fırsatıyla başlar her şey. Adem’in karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber oluşturduğu mutlu çekirdek aileye yeni bir hayatın kapıları aralanmıştır. Adem'in tek yapması gereken zengin ve güçlü bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumaktır. Eski bir bordo bereli olan Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir. Nevin ise nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem'in iş teklifini kabul etmesiyle o ve ailesi, yabancısı oldukları bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar.

Bambaşka dünyaların insanları olan ve taban tabana zıt amaçları çatışan Adem ve Yasemin, başlangıçta nefretle yaklaşırlar birbirlerine. Bu nefretin büyük, tutkulu bir aşka dönüşmesi ise asıl kötü sürpriz olur ikisi için. İmkansız bir aşktır bu. Bir araya gelmeleri demek, bir yanda bir yuvayı yıkmak, diğer yanda zalim ve güçlü bir adamın tüm öfkesini üzerilerine çekmek demektir. Ama aşk imkansızlıklarla beslenen bir duygudur. Adem ve Yasemin, tüm uğraşlarına rağmen aşka yenik düşmekten kurtulamazlar. Adem'in karısı Nevin ise kocasını kaybetmemek, ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini keşfetmek zorunda kalır. Adem ile Yasemin’in sınavı aşkken, Nevin ile Timur’un sınavı ihanet olur.