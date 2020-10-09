Az önce dilenen aileyi lüks arabalarında görünce çıldırdı! Utanmıyor musunuz siz
Sosyal medya bu video ile yıkılıyor. Trafik ışıklarında çoluk çocuk dilenen aileyi, lüks arabalarının içinde gören vatandaş çileden çıktı! Dilenci aile gülerek karşılık verdi ve basıp gitti.
İnsanların duygularını sömürerek geçimini sağlayan dilencilerin lüks yaşamı bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, trafik ışıklarında dilenen bir ailenin lüks otomobili vatandaşı çıldırttı. Çocuklarıyla beraber az önce dilenen aileyi lüks araçlarının içinde gören motosikletli şahıs tepki gösterirken kendinden geçiyor. İşte o video...