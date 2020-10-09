BIST 1.156
DOLAR 7,94
EURO 9,35
ALTIN 487,11
MEDYA

MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa parmağını blendera kaptırdı

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Sefa, bireysel dokunulmazlık oyununda blenderı çalıştırmak isterken parmağını kesti. Korku dolu anların yaşandığı yarışmada stüdyoya giren sağlık personeli Sefa'nın parmağına müdahale etti.

Çalışan blenderı tutmak isteyen Sefa'nın eli kesildi. Acı içinde kalan Sefa'nın elinin kanadığı gören diğer yarışmacıların ve şeflerin de yürekleri ağza geldi. Sefa'nın yanına koşan Danilo Zanna, kanı durdurması için havlu kağıt uzatıp sağlık görevlilerinden yardım istedi. Korku dolu anlar yaşayan Sefa'nın kesiğine müdahale edilip kanaması durduruldu. Gerekli kontrollerin ardından Sefa'nın eli sarıldı. Müdahaleden sonra Sefa'nın ciddi bir sorununun olmadığı öğrenildi.

Müdahalenin ardından eli sargıya alınan ve eldiven takarak yemeğini devam etmek isteyen Sefa, zaman kaybı yaşadığı için yemeğini tam pişiremedi. Şeflerin karşısına eksik tabakla çıkan Sefa gözyaşlarını tutamadı. Şeflerin kendisine olan babacan yaklaşımları için de teşekkür etti. Şefler de yine de mücadeleden vazgeçmediği için Sefa'yı motive etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Murat Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli
Aydın'da izinsiz hayır yemeği yaptılar! Koronavirüs vakalar patladı
Son dakika AİHM'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ret! Kabul edilemez
Zonguldak'ta 2 fabrikada koronavirüs şoku! Üretimler durduruldu
Koronavirüs tedbirlerini umursayan yok! Kocaeli'de 258 kişiye para cezası
Davutoğlu'ndan sert YEP eleştirisi! Piyasalara güven vermek için 4 madde sıraladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve Sergen Yalçın tepkisi: İkisi de gönderilmeli
Kars'ta operasyon! HDP'li belediye başkan yardımcısı ve il başkanı tutuklandı
Gürhan Altundaşar kimdir kaç yaşında Merve Dzidar'ın eşi aslen nereli?
Güney Kore'de gökdelen yangını
Mucize Doktor 33. bölüm fragmanı
Banu Alkan eşi kimdir Gürbüz Hanif ile evlendi mi?
Yeni Hayat 7. bölüm fragmanı
Banu Alkan kaç yaşında aslen nereli hiç evlendi mi?