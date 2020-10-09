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Hatay'da çıkan orman yangını kente sıçradı işte o korku dolu anlar

HATAY'da rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ev ve iş yerlerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı

Hatay’ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler 2 apartmana ve 1 iş yerine sıçradı. Edinilen bilgiye göre, Belen ilçesine bağlı Sarımazı İssume Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangın 2 apartmana, 1 restorana ve 2 araca sıçradı. Yangını kontrol altına almak için Hatay Büyükşehir İtfaiyesi ve Orman Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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