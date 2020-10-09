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Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum

Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk olan iki erkek annesi Çağla Şıkel, bir kız bebeğinin olmasını hayal ettiğini belirterek bunun için başvurduğu yöntemi anlattı.

Ünlü manken Çağla Şıkel, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programında özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Programda çocuk yapmanın insanı bencillikten uzaklaştırdığını anlatan Çağla Şıkel, anne olmak için yaratılmış bir kadın olduğunu söyledi. İlk hayalinin kız çocuğu olması olduğunu itiraf eden Şıkel, sonrasında kız çocuğunun k'sini düşündürmeyecek iki tane erkek evladı olduğunu ve bunun için şükrettiğini söyledi. Oğlak burcunun inatçı yapısı nedeniyle hala daha içinde bir yerlerde bir kız çocuğu istediğini açıkladı.

Bir gün bir kız çocuk sahibi olacağına inanan Şıkel, bunun için doğru zamanı beklediğini belirtti. İleride bir gün pişman olmamak için tüm önlemlerini aldığını söyleyen Şıkel, yumurtalarını dondurduğunu itiraf etti. Aynı zamanda Çağla Şıkel ilerde evlenip çocuk yapabileceğine dair de itiraflarda bulundu.

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