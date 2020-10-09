BIST 1.157
DOLAR 7,93
EURO 9,35
ALTIN 487,98
GÜNCEL

Bursa'da 'yok böyle bir pak ediş' dedirten kamyon şöförü! Gözlerinize inanamayacaksınız

BURSA’da yağmurda kayan bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nefesleri kesti. Yan yan kayarak yol kenarında bulunan bir iş yerinin bahçesine giren kamyon şans eseri hiçbir yere ve kişiye çarpmadı.

Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde çekildiği iddia edilen görüntülerde, yağmurda ıslanan yolda süratli şekilde seyreden bir kamyon aniden kaymaya başlıyor. El freni çekercesine yanlayan kamyon 'u' dönüşü yapıp karşı şeritteki bir iş yerinin bahçesine kayarak giriyor. Şaka gibi dedirten görüntülerde şans eseri kamyon hiçbir yere çarpmadan duruyor.

Kamyonun zorunlu park edişi sosyal medyada ilgi odağı olurken, altına yapılan 'hayatına böyle aniden girmek isterdim' şeklindeki yorum dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın 489 çeyrek altın 799 liradan satılıyor
Kırıkkale'de sahte alkol faciası! Ölüler var
Çin’den getirilen Covid-19 aşısı İstanbul’da ilk gönüllüye yapıldı
Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu!
Kırgızistan Cumhurbaşkanı, başbakan ve hükümeti görevden alan kararnameyi imzaladı
Türkiye'de ilk ve tek! İstanbul'da hizmete açıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da yağmurda kayan kamyonun zorunlu park edişi nefes kesti o anlar kamerada
CNN muhabirinin Beyaz Saray rakunuyla imtihanı
Ayten kayınvalideye ne oldu Zuhal Topal'la Ayten Çayırdere öldü mü?
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum
Az önce dilenen aileyi lüks arabalarında görünce çıldırdı! Utanmıyor musunuz siz
Cuma namazı kılınışı Diyanet kaç rekat nasıl kılınır?
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa parmağını blendera kaptırdı
Cuma günü okunacak hacet duası ne zaman kaç kere okunur?