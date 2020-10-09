BIST 1.157
DOLAR 7,93
EURO 9,35
ALTIN 487,98
DÜNYA

CNN muhabirinin Beyaz Saray rakunuyla imtihanı

ABD’de canlı yayın için hazırlanan CNN muhabiri Joe Johns’un Beyaz Saray bahçesinde bir rakunla olan mücadelesi kameralara yansıdı.

Demirören Haber Ajansı

Beyaz Saray’ın bahçesince canlı yayın için hazırlık yapan CNN muhabiri Joe Johns’un yanına bir rakun geldi. Johns ise rakunun uzaklaşmasını sağlamak için önce rakuna bağırdı ve daha sonra rakuna bir cisim fırlattı. Johns durum karşısında siyan ederek,  “Lanet olası rakunlar adamım. Bu ikinci kez oluyor. Ne zaman canlı yayına çıkmak üzere olsam rakunlar geliyor” ifadelerini kullandı. O anlar kameraya yansıdı. Başka bir CNN sunucusu Alisyn Camerota’nın bu anları sosyal medya hesabında paylaşmasıyla, görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın 489 çeyrek altın 799 liradan satılıyor
Kırıkkale'de sahte alkol faciası! Ölüler var
Çin’den getirilen Covid-19 aşısı İstanbul’da ilk gönüllüye yapıldı
Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu!
Kırgızistan Cumhurbaşkanı, başbakan ve hükümeti görevden alan kararnameyi imzaladı
Türkiye'de ilk ve tek! İstanbul'da hizmete açıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum
Az önce dilenen aileyi lüks arabalarında görünce çıldırdı! Utanmıyor musunuz siz
Ayten kayınvalideye ne oldu Zuhal Topal'la Ayten Çayırdere öldü mü?
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa parmağını blendera kaptırdı
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve Sergen Yalçın tepkisi: İkisi de gönderilmeli
Cuma namazı kılınışı Diyanet kaç rekat nasıl kılınır?
Kars'ta operasyon! HDP'li belediye başkan yardımcısı ve il başkanı tutuklandı
Cuma günü okunacak hacet duası ne zaman kaç kere okunur?