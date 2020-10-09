BIST 1.158
DOLAR 7,91
EURO 9,33
ALTIN 487,28
YEREL

Bolu'da yakınlarının iki gündür haber alamadığı kişi evinde bulundu

BOLU'da yakınlarının iki gündür haber alamadığı kişi, polis ekiplerince evinde bulundu. Polisin çilingir yardımıyla dairesine girmeye çalıştığı esnada kapıyı açan kişi, kısa süreli şaşkınlık yaşadı

Anadolu Ajansı

Karaçayır Mahallesi Gülez Sokak'taki apartmanda ikamet eden Yılmaz K'den (62) iki gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, Yılmaz K'nin kaldığı daireye balkon ve pencereden girmeye çalıştı.

Başarılı olamayan ekipler, çilingir yardımıyla eve girmeye çalıştıkları esnada kapıyı açan Yılmaz K. kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Ekiplere ne yaptıklarını soran Yılmaz K'ye polisler, yakınlarının kendisinden haber alamadıkları ihbarında bulunduğunu söyledi.

Yılmaz K. rahatsız olduğu için evden çıkmadığını belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Eşcinsel sevgilisiyle kiralık katil tutup, kocasını vurdurttu
MHP'li Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi'nin 'Enis Berberoğlu' kararını sert sözlerle eleştirdi
Kars eski Belediye Başkanı Bilgen tutukluluğuna itiraz etti
Abdurrahman Dilipak 'Fahişe' ifadesinden sonra tepki gösterdi: Bu işin öbür dünyası var
Bursa İl Sağlık Müdürü Ömer Halim Kaşıkçı: Bir pozitif hastayı gelin başı yaptırırken bulduk
Sinop'ta muhtar parmak ısırttı yıllık 50 bin lira köylünün cebinde kaldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trump'ın kovduğu kampanya direktörü: Eşimin benimle seks yapmamasını kabullenemiyorum
Hatay'da çıkan orman yangını kente sıçradı işte o korku dolu anlar
Abrurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye imalı çıkış: ''Bu işin öbür dünyası var''
Bursa'da 'yok böyle bir pak ediş' dedirten kamyon şöförü! Gözlerinize inanamayacaksınız
Bursa'da yağmurda kayan kamyonun zorunlu park edişi nefes kesti o anlar kamerada
Hangi sınıflar okula başlayacak kaç saat ders yapılacak?
CNN muhabirinin Beyaz Saray rakunuyla imtihanı
Anne Kart nerden alınır Anne Kart kaç yıl geçerli?