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MEDYA

Güvercin 14. bölüm fragmanı

Güvercin dizisi 14. yeni bölümüyle 14 Ekim 2020 Çarşamba akşamı Star'da olacak. Güvercin'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Güvercin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Güvercin'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Güvercin 14 Ekim 2020 Çarşamba akşamı Star'da...

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan’ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar. 

Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf’ü görür kuyudan çıkarken. Kenan’ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt üst olur. 

On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…

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