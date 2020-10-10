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Ermenistan’a ait uçaksavar füze sistemi imha edildi

AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.

İhlas Haber Ajansı

Azerbaycan, 27 Eylül’de Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verirken, Ermenistan ateşkes kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı pozisyonunda bulunan Ermenistan’a ait uçaksavar füze sistemlerinin yok edildiği duyuruldu. Bakanlık, imha edilen füze sistemlerine ait görüntüleri paylaştı.

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