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DÜNYA

Kuzey Kore ilk kez yeni balistik füzelerini gösterdi

KUZEY KORE, İşçi Partisi'nin 75. yıldönümü nedeni ile başkent Pyongyang’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni kıtalararası balistik füzelerini sergiledi. Aralarında şimdiye kadar hiç görülmeyen Pukguksong 4-A adlı dev füze dikkatleri üzerinde topladı.

Her yıl 10 Ekim’de kutlanan İşçi Partisi'nin 75. yıldönümü nedeni ile başkent Pyongyang’da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni kıtalararası balistik füzeler sergilendi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un konuştuğu törende boy gösteren füzelerin arasında şimdiye kadar hiç görülmeyen Pukguksong 4-A adlı dev füze dikkat çekti.

Güney Kore ordusu, geçit töreninin bu sabah şafak vakti yapıldığını bildirdi, bu nedenle Kuzey Kore’nin Kore Merkez Televizyonu KCTV tarafından yayınlanan görüntünün bu sabahın erken saatlerinde düzenlenen törenin kaydı olduğu düşünülüyor.

Törende açıklamalarda bulunan Kim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine değinerek ilk olarak ülkesinde hiç Kovid-19 vakası bulunmadığını ve bu yüzden müteşekkir olduğunu söyledi. Kim Jong-un, ayrıca dünyadaki Kovid-19 hastaları için üzüntüsünü de belirterek hepsinin iyileşmesiyle ilgili iyi dileklerini aktardı.

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