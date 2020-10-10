ABD Başkanı Donald Trump canlı yayında öksürük krizine girdi

Geçen hafta corona virüsüne yakalandığı tespit edildikten sonra hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Telefonu sessize aldı

Trump, geçtiğimiz akşam seçimlerle ilgili Fox News canlı yayınına telefonla katıldı. Trump’ın yayın sırasında sık sık öksürdüğü ve mikrofonunu sessize aldığı fark edildi. Öksürüğünü gizlemek isteyen Trump'ın telefonu sessize aldığı ifade edildi.

''Sürekli test yapmak için bir neden yok''

Trump, koronavirüs için henüz test yaptırmadığını belirterek “Sürekli test yapmak için bir neden yok. Çok az enfeksiyon veya virüs buldular'' diye konuştu.