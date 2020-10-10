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Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül: Yaralılarımız var

HATAY'ın Belen ilçesinde başlayan ve birçok noktaya sıçrayan yangına ilişkin Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'den de bir açıklama geldi.

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi. Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Belen Belediye Başkanı yangına ilişkin yaptığı  açıklamada, "Şehrimizin birçok noktasında yangınlar oluştu. Aklımıza gelen kundaklama ve terör. Kısa zamanda yangınları kontrol altına alacağız. Yanan yer bin 500 hektar deniliyor. 8-10 arasında hafif yaralımız var dedi." dedi.

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