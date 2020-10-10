Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Hatay yangını kontrol altına alındı

Hatay’da çıkan orman yangınlarının takibi ve koordinesi için Hatay’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde çıkan yangınlara değinen Bakan Pakdemirli, orman gücünün yüzde 10’unu Hatay’a kullandıklarını söyledi.

Çalışmalarda bir uçağın da arızalandığını belirten Pakdemirli, “Bugün ülkemizde 9’u orman, 6’sı kırsal yangın olmak kaydıyla toplamda 15 yangın çıktı. Yangınların birçoğunda kontrol sağlandı. Şu anda 3 tane yangın hariç hepsi kontrol altına alındı. Hem İstanbul’da hem de Bergama’da gün içerisinde çıkan yangınları kontrol altına aldık. Kadirli’de çıkan yangına da 1 helikopter, 25 arazöz, 5 iş makinası ve 85 personelle de çalışmalar devam ediyor. Andırın’da dünkü yangından daha farklı bir yangınımız daha var. Gün boyunca 3 helikopter, 18 arazöz, 3 iş makinası ve 75 personelin müdahale ettiği yangın hala devam ediyor. Hatay Belen’deki yangınımız farklı farklı noktalarda gün içerisinde devam etti. Hatay’daki yangına 1 uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinası ve 750 personel müdahale etti. Bu sayılarda bizim orman gücümüzün yüzde 10’udur. Ve meteoroloji şartlarının aleyhimize olduğu bir yangındı. Hava şartları nedeniyle hava araçlarımız yer yer ve kısıtlı olarak çalıştı. Bir uçağımızın su alış kapaklarında arıza oldu ve mecburen tatil etmek zorunda kaldık” dedi.

Yanan alanlarda hasar tespit çalışmalarının da başladığını ifade eden Bakan Pakdemirli, “Yanan alanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları başladı, bunlarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüm. Bakanımız hasar tespit çalışmaları doğrultusunda yaraları sarmak maksadıyla belirli ödemeler yapılacağını ifade etti” diye konuştu.