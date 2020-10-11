BIST 1.166
DOLAR 7,86
EURO 9,29
ALTIN 487,66
GÜNCEL

Ne güzel insansın sen! Temizlik işçisi süpürgesiyle sokak köpeğine masaj yaptı

İSTANBUL Pendik’te bir temizlik işçisi, elindeki süpürgeyle sokak köpeğine masaj yaptı. İnsanın içini ısıtan görüntü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli bir temizlik işçisi, sokak köpeğine elindeki süpürge ile masaj yaptı. Yürekleri ısıtan o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Köpeğe masaj yapan Pendik Belediyesi temizlik görevlisi Gürbey Gürbüz, şöyle konuştu:

Her sabah gelip süpürgeme dokunuyor

“Sokak köpeği rahatsız, tüyleri dökülüyor. Ben de süpürgeyle masaj yapıyorum. Vatandaşların rahatsız olmaması için yere dökülen tüyleri toplayıp çöpe atıyorum. Veteriner Müdürlüğümüze bağlı ekipler köpeğin aşılarını yaptı. Her sabah geldiğimde köpek yanıma gelerek süpürgeme dokunuyor, masaj yapmamı istiyor. Ben de etrafı süpürüp güzelce masaj yapıyorum. Her sabah beni gördüğünde koşarak bana geliyor, benden başkasına gitmiyor. Vatandaşlar da bizi çekmiş. Biz insanlık görevimizi yaptık.”

“Çok güzel dostlukları var”

Ünal Aslan isimli bir mahalle esnafı ise, “Temizlikçi arkadaşımız her sabah buraya geldiğinde köpek onu karşılar. Arkadaşımız yemeğini, suyunu verir. Masaj yapar, çok güzel dostlukları var. Buradan çıkmasını bekleyip yolcu eder. Devamlı onun peşinden gider” diye konuştu.
(MB-CC-Y)

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dünyaya çağrı! Ermenistan'a karşı sesinizi yükseltin
Azerbaycan açıkladı: Ermeni güçler elektrik santralimize roket saldırısı düzenledi
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’dan kritik Doğu Akdeniz ve Yunanistan uyarıları
Karabağ'daki Ermeni yönetimi: Bağımsızlığın tanınması çağrısı yapacağım
Taliban'ın Donald Trump temennisi! Umarız seçimleri o kazanır
Maden şirketlerine yeni ayrıcalıklar! KDV, harç ve kira bedellerinden muaf tutulacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü parti kamerada
Kim Milyoner Olmak İster'de Urfalı Hikmet yarıştı adını finale yazdırdı
Kim Milyoner Olmak İster Urfalı Hikmet kimdir yaşı kaç?
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı: 5 ölü, 28 yaralı
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, Canan Kaftancıoğlu'na yüklendi: Hangi akıl bunu il başkanı tutar?
Tablet başvurusu yapma 2020 ekranı TC ile giriş
Kuzey Kore ilk kez yeni balistik füzelerini gösterdi
Merve Dizdar eşi kim bakın kiminle evli çıktı