Kim Milyoner Olmak İster'de Urfalı Hikmet yarıştı adını finale yazdırdı

Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam yayınlanan bölümü ile sosyal medyanın konusu oldu. Yarışmaya katılan ve Sakarya Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik bölümünü okuyan 22 yaşındaki Urfalı Hikmet Karakurt hem duygulandıran hayat hikayesi hem de azmi ile ekran başındakilerinin takdirini kazandı.