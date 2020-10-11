Kim Milyoner Olmak İster'de Urfalı Hikmet yarıştı adını finale yazdırdı
ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve genel kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster'e dün akşam katılan Urfalı Hikmet Karakurt hem hikayesi hem de başarısı ile damga vurdu. 1 Milyonluk sorudan önceki 250 bin liralık soruyu açtıran Hikmet sosyal medyanın da konusu oldu.
Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam yayınlanan bölümü ile sosyal medyanın konusu oldu. Yarışmaya katılan ve Sakarya Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik bölümünü okuyan 22 yaşındaki Urfalı Hikmet Karakurt hem duygulandıran hayat hikayesi hem de azmi ile ekran başındakilerinin takdirini kazandı.