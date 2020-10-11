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DÜNYA

Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı: 5 ölü, 28 yaralı

ERMENİSTAN birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence şehrine füzeyle saldırdı. Saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken, 28 sivil de yaralandı...

Ermenistan ordusunun birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’de sivil yerleşim birimlerine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Füzenin evlerin bulunduğu alana düşmesi sonucunda evler, araçlar büyük hasar alırken bazı evler ise tamamen enkaza döndü. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı.

Pencereden dışarı fırlattı

Saldırıda eşini kaybeden Rahib Halilov,”İki oğlum var ikisi de cephede savaşıyor. Biri Murov’da, diğeri ise Gedebey’de. Gece füze nasıl geldiyse beni aynadan dışarı fırlattı. Onun için sağ kaldım. Gece saat ikiydi patlamanın şiddetiyle beni camdan dışarı fırlattı. Eniştem ağır yaralandı, eşim ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşimi enkazdan güçlükle çıkardılar. Şarapnel başına isabet etmişti” diye konuştu.

Bazıları hala enkaz altında

Bölgede sadece sivillerin yaşadığı belirten Halilov,”Bazı komşularımızda hayatını kaybetti. Bazıları ise hala enkaz altında. Kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi. Saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin olduğu belirtilirken görevliler tarafından enkaz altına kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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