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İstanbul’un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü parti kamerada

ŞİŞLİ’de korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen açılan bir gece kulübünde skandal görüntüler ortaya çıktı. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kuralına uydu. Dansözlü partide alkol alınıp masaların üstüne çıkarak iç içe dans edildiği o anlar kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin kapatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Şişli Mecidiyeköy’de dün ve bu gece skandal görüntüler yaşandı. Bir gece kulübünde korona virüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Partiye katılanlar alkolün de etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Dansözlü partide çılgınca eğlenen grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını umursamadı.
Partiye katılanlar “bu kadarına da pes” dedirten o görüntüleri kaydedip sosyal medyada da paylaştı. Polis ve belediye ekipleri yasağa ve salgına rağmen kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçti.

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