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Üretmeye gelişmeye büyümeye var gücümüz

İki kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye arasında artan ekonomik işbirliğinin simgesi haline gelen SOCAR Türkiye, hayata geçirdiği yatırımlarla Türkiye’nin uluslararası enerji arenasında önemli bir güç haline gelmesine destek veriyor.

Türkiye’nin potansiyeline, geleceğine duyduğu inançla yatırımlarına devam eden SOCAR Türkiye, Azerbaycan ve Türkiye ekonomilerine büyük katkı sağlıyor. Rafineri, petrokimya, enerji, lojistik, dağıtım ve depolamada entegrasyon sürecini tamamlayan grup, Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi olma yolunda ilerliyor.

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