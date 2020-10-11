Üretmeye gelişmeye büyümeye var gücümüz

Türkiye’nin potansiyeline, geleceğine duyduğu inançla yatırımlarına devam eden SOCAR Türkiye, Azerbaycan ve Türkiye ekonomilerine büyük katkı sağlıyor. Rafineri, petrokimya, enerji, lojistik, dağıtım ve depolamada entegrasyon sürecini tamamlayan grup, Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi olma yolunda ilerliyor.