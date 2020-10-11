BIST 1.166
DOLAR 7,86
EURO 9,29
ALTIN 487,66
GÜNCEL

Hatay'daki korkunç yangında kan donduran sözler: "Gel burada şenlik var"

Hatay'da cuma sabahı ormanlık ilçede başlayan ardından 3 ilçede yerleşim yerlerine sıçrayan yangın dün akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, yangın sonrası ortaya çıkan manzara yürekleri burktu.

Hatay'da 9 Ekim'de başlayan, dün kontrol altınabilen yangında zarar gören Belen ilçesindeki Fatih Mahallesi Petek Sitesi sakinlerinden Emine Özdemir (62), yangının bir andan büyüdüğünü ve evinin balkonuna sıçradığını söyledi. Oğlunun yardımıyla canını kurtarmayı başardığını kaydeden Özdemir, dışarı çıkarken iki gencin telefonla konuşmasına şahit olduğunu belirterek, "Yakanları göremedim ama o iki genç telefonda birine 'Gel gel burada şenlik var' dedi. O an polise söylemek aklıma gelmedi. Bizim burada torunlarımızın geleceği yandı. Çok kötüyüz" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Saygı Öztürk, skandallarıyla ünlü Dr. Ali Edizer ile ilgili çarpıcı bilgiler akardı
Bakan Abdulhamit Gül: Azerbaycan'ın haklı davasında sonuna kadar yanındayız
Tatar mı Akıncı mı? KKTC'de kritik Cumhurbaşkanlığı seçimi
AK Parti eski Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez silahlı saldırıyla uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü iş insanı Jak Kamhi'nin son arzusunu yerine getirdi
İstanbul'da toplu ulaşım yarın 8 saat ücretsiz olacak! Yüz yüze eğitim başlıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ne güzel insansın sen! Temizlik işçisi süpürgesiyle sokak köpeğine masaj yaptı
İstanbul’un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü parti kamerada
Safer ayı ne zaman biter son çarşambası hangi güne denk geliyor?
Kim Milyoner Olmak İster'de Urfalı Hikmet yarıştı adını finale yazdırdı
Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı: 5 ölü, 28 yaralı
Dünya Kız Çocukları Günü mesajları resimli Dünya Kız Çocukları Günü sözleri 2020
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, Canan Kaftancıoğlu'na yüklendi: Hangi akıl bunu il başkanı tutar?
Dünya Kız Çocukları Günü nedir ne zaman resimli mesajları