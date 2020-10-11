BIST 1.166
DOLAR 7,86
EURO 9,29
ALTIN 487,66
GÜNCEL

Pendik'te trafikte silah gösteren maganda yakalandı

PENDİK'te silahlı sürücü iddiaya göre trafikte otomobiline sürten sürücüye silah çekti. Silahlı kişinin otomobilini kontrol ettikten sonra aracına binip gitmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Kimliği tespit edilen silahlı kişi, gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı

Olay, Pendik Köprüsü'nden Sahil Yolu'na inen caddede geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddialara göre bir sürücü lüks otomobiliyle gittiği sırada başka bir otomobil aracına sürttü. Bu duruma sinirlenen sürücü otomobilinden inerek elindeki silahla aracına sürten sürücüye doğru gitti. Silahlı kişi otomobilini kontrol ettikten sonra aracına binerek ayrıldı. Silahlı kişinin otomobile baktıktan sonra ayrılmasını başka bir sürücü cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, 34 MST plakalı aracın sürücüsü olan silahlı kişinin Mustafa Y. olduğu tespit edildi. Tespitin ardından düzenlenen operasyonda, sigorta dergisi çalışanı Mustafa Y. yakalanarak gözaltına alındı. Taşıma ruhsatlı Glock marka tabancasına de el konuldu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
KKTC'de sandıklar açılıyor! Tatar önde götürüyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan Hatay'daki orman yangınına ilişkin açıklama: 2 kişi gözaltında
Türkiye'nin 11 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
BAE'nin Bakanı Türkiye'yi hedef aldı: Türk ordusu Katar'da 'istikrarsızlık unsuru'
Çavuşoğlu ve Bayramov telefonla görüştü
İlham Aliyev'den Ermenistan'a çok sert sözler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İçişleri Bakanı Soylu, Sakarya'da saldırıya uğrayan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti
Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentini vurdu: 9 ölü, 34 yaralı
29 Ekim resmi tatil mi 2020 4 gün tatil olur mu?
Bursa'da şok olay! Güpegündüz fuhuş yaptırmak için kız kaçırdılar çığlıkları sokağı çınlattı
'Ben böyle gıcık seçmeni severim' İYİ Parti lideri Meral Akşener'den olay sözler!
Sinan Özen'in eşi Burcu Kartal kimdir kaç yaşında?
Hatay'daki korkunç yangında kan donduran sözler: "Gel burada şenlik var"
Öğretmenler Günü ne zaman 2020 24 Kasım hangi gün?