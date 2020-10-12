Öğrencilere tablet dağıtımı başlıyor! Tablet başvurusu nasıl yapılır Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımıyla ilgili son dakika açıklama. Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. Çocuklarımız, televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyder pey devam edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan evinde tableti olmadığı için EBA'ya giremeyen öğrenciler için harekete geçti ve ücretsiz 500 bin tablet dağıtılacağını duyurdu. Bu haberin ardından birçok veli ve öğrenci tablet başvurusu nasıl yapılır, başvuru formu doldurma nasıl olur araştırması yaptı. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için başlatılan uzaktan eğitim seferberliği kapsamında ilk etapta 500.000 öğrenci bu tablet bilgisayarları alacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kimlere ücretsiz tablet verileceğini şöyle özetlemişti: "Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek ve bu cihazlar, okul yönetimleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.