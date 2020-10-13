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Bu video Erdoğan'ı haklı çıkarıyor ama Kılıçdaroğlu direniyor!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan'la birlikte düzenlediği basın toplantısında, Karar gazetesindeki bir fotoğrafı göstererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a giderek para için eğildiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasının mürekkebi kurumadan Erdoğan'ın Katar temasını gösteren bir video düştü sosyal medyaya. Anadolu Ajansı'nın yayımladığı videoya dikkatlice baktığımızda, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri havada kalıyordu.  Ve fakat... Her şey ortadayken, hem Kılıçdaroğlu, hem de sözcü Faik Öztrak görüntüler gerçekmiş gibi konuşmaya devam etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, KRT televizyonunda Erdoğan'ın eğildiğine dair görüşünde ısrar etti. Televizyonlar ve gazetelerde Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması detaylı bir şekilde tartıştı. Ortak fikir Erdoğan eğilmedi yönündeydi. Ama CHP kanadı ısrarını sürdürdü. Hadi Özışık bu olayı Perde Arkası'nda yorumladı.

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