Hakan Bayrakçı o programda fenalık geçirmiş

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik sert sözleriyle ilgili konuştu.

Kaftancıoğlu'nun Ermeni soykırımı iddiaları ve Atatürk ile ilgili paylaşımlarını doğru bulmadığını söyleyen Bayrakçı, CNN Türk'teki programın mahiyetini hatırlamadığını; ancak benzer bir eleştirinin CHP genel başkan yardımcısı tarafından da dillendirildiğini ifade etti.

Ahmet Hakan'ın ses tonunu hatırlatması üzerine Bayrakçı, nazik birisi olduğunu ancak o programda biraz bağırdığını söyledi. Bayrakçı program sırasında bir süre fenalaştığını da anlattı.