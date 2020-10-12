Kimlikleri belirlendi! Bursa'da İrem G.'yi kaçıran iki şüpheli teslim oldu

KARABÜK’te 5 yıldır kendisini fuhuşa zorlayanlardan kaçıp, Bursa’da yaşamaya başlayan İrem G. fuhuş şebekesi üyeleri tarafından otomobile bindirilerek kaçırılmıştı.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde İrem G'yi (21) kaçırdıkları öne sürülen şüphelilerin Haydar ve eşi Leyla B. olduğunu belirledi.

Eskişehir'de olduğu tespit edilen ve bu kişilerle iletişim kuran ekipler, şüphelileri ikna etti. Yoncalı Jandarma Karakoluna gelerek teslim olan şüpheliler, gözaltına alındı.

Bursa'dan kaçırıldığı öne sürülen İrem G, dün Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi'nde zanlıların elinden kaçarak kurtulmuştu.