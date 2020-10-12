BIST 1.178
DOLAR 7,87
EURO 9,31
ALTIN 487,52
YEREL

Kimlikleri belirlendi! Bursa'da İrem G.'yi kaçıran iki şüpheli teslim oldu

KARABÜK''te 5 yıldır kendisini fuhuşa zorlayan şebekenin elinden kaçıp Bursa'ya yerleşen 21 yaşındaki İrem G. gündüz vakti sokakta kaçırılmıştı. İrem G'yi kaçırdıkları öne sürülen şüpheliler Haydar ve eşi Leyla B. ikna edilerek teslim oldu.

KARABÜK’te 5 yıldır kendisini fuhuşa zorlayanlardan kaçıp, Bursa’da yaşamaya başlayan İrem G. fuhuş şebekesi üyeleri tarafından otomobile bindirilerek kaçırılmıştı.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde İrem G'yi (21) kaçırdıkları öne sürülen şüphelilerin Haydar ve eşi Leyla B. olduğunu belirledi.

Eskişehir'de olduğu tespit edilen  ve bu kişilerle iletişim kuran ekipler, şüphelileri ikna etti. Yoncalı Jandarma Karakoluna gelerek teslim olan şüpheliler, gözaltına alındı.

Bursa'dan kaçırıldığı öne sürülen İrem G, dün Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi'nde zanlıların elinden kaçarak kurtulmuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sahte içki nedeniyle 4 günde 30 kişi yaşamını yitirdi
İzmir'de akılalmaz ölüm! Taksiye bindi 300 metre sonra öldü
İstanbul'da duvar bahçelerine yılda 12 milyon gidiyormuş İBB kaldırınca tartışma çıktı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Oruç Reis'imizin yolu açık olsun
Osman Kavala'nın eşi Prof. Ayşe Buğra: Düpedüz işkenceye maruz kaldığımızı düşünüyorum
Rusya’da vahşet! Kadın öğretmen 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çankırı'daki DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli sınır dışı edildi
Antalya'da 'Geleneksel Yalan Yarışması'nın ödül olarak 'çeyrek altın' kondu! Ödül de yalan çıktı
Sultan Melikşah'ın oğlu kaç tane Ahmet Sencer'in annesi kimdir?
Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı köy: Süleymanlı
Burası Elazığ! Gölde bunu görenler gözlerine inanamadı
Fox TV Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut sizden kaçıyor' deyip açıkladı! Nesrin Cavadzade evleniyor
Trabzonsporlu taraftardan TFF Başkanı Özdemir’e sitem
BBP'den Can Ataklı'nın o iddiasına sert yalanlama! Edep ve terbiye dışı yalanlar