Çankırı'daki DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli sınır dışı edildi
ÇANKIRI'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sınır dışı edildi.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlıların ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 4'ü Suriye bölgesinde örgüt adına sözde savaşçı oldukları, 1'i de örgüt içinde finans işlerini yürüttüğü öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.