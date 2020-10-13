BIST 1.178
DOLAR 7,89
EURO 9,33
ALTIN 488,02
GÜNCEL

Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim'den yürek titreten Türkiye konuşması

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kahramanmaraş'tan bir kişinin gönderdiği mektubu ve içerisindekileri duygulanarak anlattı.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kara Harp Okulu'nda yeni dönemin ilk dersini verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Kuvvet Komutanlarının katıldığı Kara Harp Okulu 2020- 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Hazar, üç gün önce elçiliğe Kahramanmaraş'tan gelen mektubu okudu.

İşte Hazar İbrahim'in yürek sızlatan o konuşması;

"Günde bin, 2 bin mektup gelir destek için. Mektupta Azerbaycan ve Türkiye'nin geleceğinin bir olduğu söyleniyordu. Maraşlı kardeşimiz, Azerbaycan'a yardım için Türk bayrağıyla altın nişan yüzüğünü göndermiş. Bunu dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse yapmaz. Duygulandım ve telefon açarak kardeşimize yüzüğünü göndereceğimi söyledim. Kabul etmedi ve 'Biz Azerbaycan'a karşı olan adaletsizliği görerek ailece bu kararı aldık' dedi. Eğer biz en önemli, en asil olan bayrağımızı, nişan yüzüğümüzü gönderiyorsak kimse bizim karşımızda duramaz."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden seçim anketi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının zararı var
Rusya'dan Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisini reddettiler
Anayasa Mahkemesi'nin kararı, kaza yapan araç sahiplerine yarayacak
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (12 Ekim 2020)
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kimlikleri belirlendi! Bursa'da İrem G.'yi kaçıran iki şüpheli teslim oldu
Çankırı'daki DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli sınır dışı edildi
Sultan Melikşah'ın oğlu kaç tane Ahmet Sencer'in annesi kimdir?
Antalya'da 'Geleneksel Yalan Yarışması'nın ödül olarak 'çeyrek altın' kondu! Ödül de yalan çıktı
Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı köy: Süleymanlı
Fox TV Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut sizden kaçıyor' deyip açıkladı! Nesrin Cavadzade evleniyor
Burası Elazığ! Gölde bunu görenler gözlerine inanamadı
BBP'den Can Ataklı'nın o iddiasına sert yalanlama! Edep ve terbiye dışı yalanlar