Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim'den yürek titreten Türkiye konuşması

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kara Harp Okulu'nda yeni dönemin ilk dersini verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Kuvvet Komutanlarının katıldığı Kara Harp Okulu 2020- 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Hazar, üç gün önce elçiliğe Kahramanmaraş'tan gelen mektubu okudu.

İşte Hazar İbrahim'in yürek sızlatan o konuşması;

"Günde bin, 2 bin mektup gelir destek için. Mektupta Azerbaycan ve Türkiye'nin geleceğinin bir olduğu söyleniyordu. Maraşlı kardeşimiz, Azerbaycan'a yardım için Türk bayrağıyla altın nişan yüzüğünü göndermiş. Bunu dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse yapmaz. Duygulandım ve telefon açarak kardeşimize yüzüğünü göndereceğimi söyledim. Kabul etmedi ve 'Biz Azerbaycan'a karşı olan adaletsizliği görerek ailece bu kararı aldık' dedi. Eğer biz en önemli, en asil olan bayrağımızı, nişan yüzüğümüzü gönderiyorsak kimse bizim karşımızda duramaz."