Antalya'da kadınlar saç saça kavga etti! Erkekler film izler gibi izledi

Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi’nde bu sabah çekildiği belirtilen görüntülerde, 4 kadın kavgaya tutuştu. Sebebi bilinmeyen kavgada birbirlerinin saçlarından tutan kadınları, hemen yanı başlarındaki erkekler ise film izler gibi izledi. Birbirlerine yumruk da atan kadınların o kavgasını bir vatandaş da araç içerisinden cep telefonuyla kayda aldı.



Kavganın alevlendiği sıralarda ‘Allah Allah’ diyen vatandaş, kavgayı ayırmayan erkeklere de ‘bu adamlar niye ayırmıyor’ diyerek tepki gösterdi.