CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden anket sonucu!

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi seviyorsan, ortağınla birlikte seçim kararı ver" dedi. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na henüz bir cevap gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu çağrıya ne diyeceği merak ediliyor. Peki CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı çağrıda ne kadar samimi? Ya da CHP lideri Türkiye'yi yönetmeye hazır mı? Kendisi bu çağrıyı yaptığına göre, "Türkiye'yi ben yöneteceğim" diyor. Ancak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal Bey'le aynı görüşte değil. Emin Şirin'in anlatımına göre, Kaftancıoğlu açık açık ne seçime, ne de Türkiye'yi yönetmeye hazır olmadıklarını söylemiş. Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasının ne anlama geldiğini aslında yapılan anket sonuçları ortaya koyuyor.

Aksoy Araştırma Şirketi'nin yaptığı araştırmaya göre, CHP'nin oyları düşüşte. AK Parti ise küçük bir düşüşle oy oranını yüzde 40 civarında tutuyor. İYİ Parti ise Meral Akşener'in saha siyaseti yapması nedeniyle yükselişe geçiyor. Aksoy Araştırma Şirketi'nin anketinde CHP yüzde 18'e kadar gerilemiş durumda. Anket sorusunda Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Süleyman Soylu gibi siyasilerin isimleri alt alta sıralanarak, "Aşağıdakilerden hangisinin şirketinizin genel müdürü olmasını istersiniz?" sorusuna karşılık Erdoğan birinci sırada yüzde 23'le...

Mansur Yavaş İkinci, Süleyman Soylu üçüncü, Ekrem İmamoğlu ise 4. sırada. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ın ise esamesi okunmuyor. Peki ya Kemal Kılıçdaroğlu... Onun da oyu 1.8... Yani vatandaş Kılıçdaroğlu'nu şirketine genel müdür bile yapmak istemiyor. Hadi Özışık Perde Arkası'nda bu anket sonucunu yorumladı.