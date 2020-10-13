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Ekrem İmamoğlu israf dedi israfın daniskasını yapıyor!

Sürekli olarak Ak Parti döneminde İBB’de israf olduğunu iddia eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 1700 araç alıyor.

Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde sık sık, İBB'nin gereğinden fazla makam aracına sahip olduğunu, araç satın alma ve kiralamalarında geçmiş belediye yönetimi tarafından israf yapıldığını öne sürdü. Hatırlayın Belediye Başkanı olduğu ilk ay binlerce aracı, Yenikapı'ya sergi yapmıştı ve Ak Parti döneminde israfın boyutlarını gözler önüne sermişti. 

İşte o İmamoğlu 1700 araç alıyor. Abdurrahman Uzun, Ekrem İmamoğlu'nun israf cevabını dinlerken adeta isyan etti. Hadi Özışık ve Abdurrahman Uzun bu olayı Perde Arkası'nda yorumladı. 

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