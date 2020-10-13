BIST 1.174
DOLAR 7,92
EURO 9,31
ALTIN 482,03
YEREL

Bu hastalık dünyada sadece 4 ailede var

MALATYA’da yaşayan Yavuz ailesi, dünyada sadece 4 ailede görülen ‘Nasopalpebral Lipoma Coloboma’ denilen göz çevresinde şekil bozukluğu hastalığı ile mücadele ediyor. Ailenin en küçük ferdi olan 4 yaşındaki Ayşenur’un tedavisi için 75 bin TL’ye ihtiyacı bulunuyor.

İhlas Haber Ajansı

Meksika ve Venezuela’dan sonra Türkiye’de Mersin ile Malatya’da da görülen "Nasopalpebral Lipoma Coloboma Sendromu" yani bir nevi göz çevresi şekil bozukluğu hastalığı, Malatyalı Yavuz ailesinin de kabusu oldu. Özel güvenlik görevlisi Mustafa Yavuz, genetik bir rahatsızlık olan bu hastalığı annesinden almış. Yavuz’un 2 çocuğundan küçüğü olan 4 yaşındaki Ayşenur da babasından kendisine geçen bu hastalık nedeniyle zor günler yaşıyor. Mustafa Yavuz, genetik bir rahatsızlık olan bu sendromun dedesinde olduğunu ve ondan da annesine geçtiğini, erkek kardeşi ile kendisinin de aynı rahatsızlık ile dünyaya geldiğini söyledi.

Bu sendromun şu an ailelerinde 8 kişide olduğunu söyleyen Yavuz, kendisinin yanı sıra 2 çocuğundan biri olan Ayşenur’un da aynı hastalık ile dünyaya geldiğini ifade etti. Kendisinin şu ana kadar 5 kez plastik cerrahi operasyonu geçirdiğini ve halen rahatsızlığının sürdüğünü anlatan baba Mustafa Yavuz, 4 yaşındaki kızının bu haline alışamadığını ve dışarı çıkmaktan çekindiğini söyledi.

Yüzlerindeki şekil bozukluğu nedeniyle dışarıda insanların farklı bakışları ile karşılaştıklarından dert yanan baba Yavuz, “Dışarı çıktığı zaman sürekli uzaylıya bakar gibi bakıyorlar, kızım da rahatsız oluyor ağılıyor, annesine sarılıyor. Gözlerinin böyle olmasına alışamadı. Yaşı da ilerlemeden bir an önce ameliyat ettirmek istiyoruz" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kocaeli'de annesini öldüren sanık: Onun düşman olduğunu düşündüm
Samsun'da çalılığa takılan tüfeği ateş alan kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te jandarma 'hamileyim' yalanına kanmadı! Kadının karnından çıkanlar şok etti
Seferler iptal edildi! BUDO duyurdu
Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kayseri'de 3 kişiyi öldüren kungfu sporcusu Orhan Gökçek: Suç işlediğimde deliydim
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana'da kedileri işkence yaparak öldürdü! İşte sosyal medyayı ayağa kaldıran o video
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveçli bakana canlı yayında tarihi ayar bu ilk kez oldu
Samsun'da talihsiz ölüm: Tüfeği omzuna asması canına mal oldu
Balıkesir Edremit'te şok görüntü! Bir grup çocuk nargile içti biri de bayıldı
Star TV Menajerimi Ara'da Burçin Terzioğlu tacize karşı "susmuyoruz!" dedi
Magnum çekiliş sonuçları 2020 kazananların isimleri 2020
Devlet Bahçeli'den kendisine erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Tuğçe Tayfur'un sevgilisi kimdir Tolga Bayar kiminle evli?