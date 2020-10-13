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Adana'da kedileri işkence yaparak öldürdü! İşte sosyal medyayı ayağa kaldıran o video

Adana'da harabe binadaki bir kişinin, yakaladığı kedileri işkence yaparak öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Demirören Haber Ajansı

Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde harabe binada bir kişinin, kedileri eziyet ederek öldürdüğü öne sürüldü. Mahallede yaşayanlar, bu kişiye tepki gösterip, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.

Şüphelinin mahalleliyi görünce yanındaki ölü olduğu tahmin edilen kediyi gizlemeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılması üzerine, çok sayıda kişi tepki gösterdi. Kullanıcılar, şüphelinin yakalanmasını istedi.

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