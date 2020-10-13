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Star TV Menajerimi Ara'da Burçin Terzioğlu tacize karşı "susmuyoruz!" dedi

Yer aldığı projeler ve duruşuyla her zaman alkışları toplayan Burçin Terzioğlu bu akşam konuk olarak katıldı. Ay Yapım’ın dizisi ‘Menajerimi Ara’da kadınlara yönelik taciz ile ilgili yaptığı ‘Susmuyoruz’ konuşmasıyla diziye damga vurdu.

Renkli dünyası, dinamik senaryosu, eğlenceli sahneleriyle menajerler ve oyuncuların yaşadıklarını gerçekçi bir dille seyircilere aktaran ‘Menajerimi Ara’nın, bu akşam yayınlanacak 8.bölümünden vurucu bir önizleme sahnesi yayınlandı. Burçin Terzioğlu’nun konuk olduğu bölümde hikaye gereği İstanbul Film Festivali’ni sunarken sahne arkasında başından geçen taciz olayı üstüne yaptığı konuşma izleyenleri derinden etkileyecek.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan iddialı hikayesi ve bitmek bilmeyen sürprizleriyle ‘Menajerimi Ara’ bu akşam saat 20.00’de Star TV’de.

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