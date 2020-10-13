Balıkesir Edremit'te şok görüntü! Bir grup çocuk nargile içti biri de bayıldı

Balıkesir'de Gazicelal Mahallesi’nde adliye arkasında dün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde yaşları küçük olan 2 kız 4 erkek çocuğun nargile içtikleri görülüyor. Bir çocuğun ise içtikten sonra fenalaşarak yerde baygın yatması dikkat çekiyor.



Çocukların nargile içmesi saniye saniye kaydedilirken, kendinden geçen çocuğun ise arkadaşları ayrıldıktan sonra kendine geldiği, zorlukla ayağa kalkıp sendeleyerek oradan ayrıldığı öğrenildi.