BIST 1.177
DOLAR 7,91
EURO 9,32
ALTIN 487,58
YEREL

Balıkesir Edremit'te şok görüntü! Bir grup çocuk nargile içti biri de bayıldı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde sokak ortasında bir grup küçük çocuğun nargile içtiği görüntüler dehşete düşürdü. Görüntülerde nargile içtikten sonra fenalaşan ve yerde yarı baygın yatan bir çocuk da görülüyor.

Balıkesir'de Gazicelal Mahallesi’nde adliye arkasında dün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde yaşları küçük olan 2 kız 4 erkek çocuğun nargile içtikleri görülüyor. Bir çocuğun ise içtikten sonra fenalaşarak yerde baygın yatması dikkat çekiyor.

Çocukların nargile içmesi saniye saniye kaydedilirken, kendinden geçen çocuğun ise arkadaşları ayrıldıktan sonra kendine geldiği, zorlukla ayağa kalkıp sendeleyerek oradan ayrıldığı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 3 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Sözcü gazetesi kararı! Çölaşan ve Doğru’nun da olduğu 7 kişinin hapis cezası onandı
Kayseri'de 82 yaşındaki adam önce tartıştığı eşini sonra kendini vurdu
HDP önündeki evlat nöbetinde 19'uncu kavuşma; 6 yıl sonra buluştular
Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na soruşturma
Son dakika Ağır Ceza Mahkemesi'nden Enis Berberoğlu kararı reddetti!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Star TV Menajerimi Ara'da Burçin Terzioğlu tacize karşı "susmuyoruz!" dedi
Devlet Bahçeli'den kendisine erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Sadakatsiz dizisi oyuncuları Derin Güçlü kim oynuyor gerçek adı nedir?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden anket sonucu!
Ekrem İmamoğlu israf dedi israfın daniskasını yapıyor!
Walking Dead 10. sezon Netflix kaldırıldı mı neden yok?
Bu video Erdoğan'ı haklı çıkarıyor ama Kılıçdaroğlu direniyor!
Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazanan isimler sorgulama 2020