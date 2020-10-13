Yürüyüş yaparken karşısına puma çıktı! Gerilim dolu anları böyle kaydetti

ABD'nin Utah eyaletinde doğa yürüyüşüne çıkan bir adam puma yavrularını görünce yuvaya yaklaşmak istedi. Anne puma adamı yuvadan uzaklaştırmak için harekete geçti. Yavrularını koruma güdüsüyle o adamı uzun süre takip eden anne puma, yavrularını güvene alana kadar adamın peşini bırakmadı. O gerilim dolu anlar dakika dakika kaydedildi...