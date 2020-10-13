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DÜNYA

Yürüyüş yaparken karşısına puma çıktı! Gerilim dolu anları böyle kaydetti

ABD'nin Utah eyaletinde doğa yürüyüşü yapan bir kişi, puma yavrularına yaklaşınca anne puma peşine düştü. Gerilim dolu o anlar an be an görüntülendi.

ABD'nin Utah eyaletinde doğa yürüyüşüne çıkan bir adam puma yavrularını görünce yuvaya yaklaşmak istedi. Anne puma adamı yuvadan uzaklaştırmak için harekete geçti. Yavrularını koruma güdüsüyle o adamı uzun süre takip eden anne puma, yavrularını güvene alana kadar adamın peşini bırakmadı. O gerilim dolu anlar dakika dakika kaydedildi...

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