Karabük’te bayılma numarası yaparak para dilenen şahıs gözaltına alındı

Karabük'te bir kişinin sokakta bayıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gitti.

Ambulans talep eden polis ekipleri, bu sırada yerde yatan İbrahim K'nin durumundan şüphelenerek araştırma yaptı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve vatandaşların ifadelerinden yola çıkan ekipler, İbrahim K'nin bayılma numarası yaptığını ve hasta olduğunu belirttiği kişilerden para talep ettiğini belirledi.

Polis ekipleri, üzerinde yaptıkları aramada çok sayıda ilaç ele geçirdikleri şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.