Medipol uzmanları panelde buluştu! 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü’nde çok özel uyarılar

Prostat kanserinde erken tanı, doğru tedavi planlaması ve kişiye özel yaklaşımlar hayati önem taşıyor. Medipol Sağlık Grubu, 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında alanında deneyimli hekimlerin katılımıyla düzenlediği “Prostat Kanserine Karşı Ortak Akıl: Farkındalık Paneli”nde hastalığın tanı ve tedavisinde izlenen yöntemler konuşuldu. Farklı branş hekimlerinin bir araya geldiği panelde, prostat kanserinin evrelerinde uygulanabilecek tedaviler, teknolojik gelişmeler izlendi.

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Prostat kanseri, erkeklerde sık görülen kanser türleri arasında yer alırken, hastalığın erken dönemde tespit edilmesi tedavi seçeneklerinin belirlenmesi ve hastalığın yönetimi açısından önemli bir rol taşıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde, 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen “Prostat Kanserine Karşı Ortak Akıl: Farkındalık Paneli”nde, prostat kanserine ilişkin güncel yaklaşımlar farklı tıp disiplinlerinin katkısıyla değerlendirildi. Moderatörlüğünü Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Rahim Horuz’un üstlendiği panelde; Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erol, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Soytaş, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Burçin Çakan Demirel, Radyasyon Onkolojisi Doç. Dr. Ayşe Yıldırım Altınok ve Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tansel Çakır bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

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