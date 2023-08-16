Mart ayında Kılıçdaroğlu 10 puan önde diyen Aksoy Araştırma'nın İBB anket sonuçları olay oldu

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP'de milletvekili adayı olan Ertan Aksoy'un sahibi olduğu Aksoy Araştırma'nın İBB anket sonuçları tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi mart ayında Kılıçdaroğlu'nu 10 puan önde gösteren Aksoy Araştırma'nın İBB anketinde Ekrem İmamoğlu, 4 olası rakibine karşı en az 8 puan en fazla 22.6 puan fark attı.

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Yerel seçimlere doğru anket sonuçları gelmeye başlarken çok tartışılacak bir araştırma Aksoy Araştırma'dan geldi.

Aksoy Araştırma'nın anketine göre İBB anketine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'den olası 4 rakibine büyük fark attığı görülüyor.

Tartışılan İBB anketi sonuçları

Araştırma sonuçları Twitter'de "İBB Haber" adlı hesaptan yayınlandı. Paylaşımın altına tepkiler gecikmezken yapılan yorumlarda Aksoy Aratırma'nın mart ayında yaptığı cumhurbaşkanlığı adaylığı anket sonuçları hatırlatıldı.

Kılıçdaroğlu: Yüzde 55.6 Erdoğan: Yüzde 44.4

Aksoy Araştırma tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimine dair 8 Mart'ta yapılan sonuçlarına göre Millet İttifakı adayı olarak açıklanan Kılıçdaroğlu'nun %55.6 oy potansiyeli olduğu belirtildi. Erdoğan'ın ise %44.4 oy desteği olduğu belirtilmişti.

Reuters ve Yunan basını servis etmişti

Uluslararası haber ajansı Reuters'in Türkiye'de yaklaşan seçimlere dair Aksoy araştırmanın anket sonuçlarını baz alarak haber yapması oldukça ses getirdi. Reuters tarafından geçilen haberde Kamal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında 10 puan önde olduğu vurgulandı. Yunan medyası da Reuters'in haberine dayanarak "Anketlere göre Erdoğan muhalefete karşı 10 puandan fazla geride" başlığıyla haberi servis etti.

Mart ayında "seçmen çoktan kararını verdi" demişti

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanacakların büyük ölçüde kararını verdiğini belirten Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy, Cumhuriyet'e yazdığı yazısında "Farkın yakın zamanda daha açılacağına inanıyorum" ifadelerine yer vermişti

CHP'den milletvekili adayı oldu

Aksoy'un sosyal medya hesabından kendisinin CHP'li olarak tanıttığı görülüyor. Aksoy, ayrıca 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 1.bölge milletvekili adayı oldu.