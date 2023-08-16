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Almanya'da hükümet ülkede esrarın yasallaşması için adım attı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya'da hükümet ülkede esrarın yasallaşması için adım attı

ALMANYA'da Bakanlar Kurulu esrar kullanımının sınırlı yasallaşması konusunda Sağlık Bakanlığının hazırladığı yasa tasarısını onayladı. Tasarıya göre, yetişkinlerin 25 grama kadar esrar bulundurmasına ve kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmesine izin verilecek.

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Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında "Esrarın kontrollü kullanımı" ismini taşıyan yasa tasarısının ayrıntılarını tanıttı.

Tasarıya göre, esrar, uyuşturucu maddeler listesinden çıkarılacak. Yetişkinlerin 25 grama kadar esrar bulundurmasına ve kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmesine izin verilecek.

En fazla 500 üyeye sahip olacak "kenevir sosyal kulüpleri" adı verilen dernekler, kenevir yetiştirebilecek ve dernek üyelerine esrar tedarik edebilecek. Bir üye bu dernekten ayda en fazla 50 gram esrar satın alabilecek.

Okul, kreş, çocuk oyun parkları ve spor salonlarının 200 metre mesafede esrar kullanımına izin verilmeyecek. 18 yaşın altında olanların yanında da esrar tüketimi yasak olacak.

Sağlık Bakanı Lauterbach, yasa tasarının geçmişte başarısız olan uyuşturucu politikası için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, burada esrarın yasa dışı kullanımın ve suç oranlarının azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yasa tasarıyla esrar kullanımını "kontrollü yasallaşmasına" yönelik bir plan sunduklarını aktaran Lauterbach, "(Esrar) Tüketimi sınırlamak ve daha güvenli hale getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lauterbach, çocuk ve gençlerin korunmasını ciddiye aldıklarını belirterek, "Esrar kullanımı çocuklar ve gençler için yasal olmayacak. Çocuklar ve gençler (esrar) tüketirse de bunlara yönelik kapsamlı önleyici programlar yapılacak. Çocuk ve gençlerin korunması daha da genişletiliyor." dedi.

Gençlerin ve çocukların esrar tüketimine ilişkin sorunlara dikkat çekmek için bir kampanyanın da düzenleneceği bilgisini paylaşan Lauterbach, esrar tüketildiğine, 25 yaşa kadar büyüyen beynin çoğu zaman kalıcı zarar gördüğüne işaret edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yıl sonuna kadar yasalaşması planlanan tasarının Federal Meclis (Bundestag) tarafından da onaylanması gerekiyor.

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