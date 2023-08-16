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Trabzonspor duyurdu: Görüşmelere başlandı

Trabzonspor duyurdu: Görüşmelere başlandı

Trabzonspor, profesyonel futbolcular Taxiarchis Fountas ve Rayyan Baniya ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüdeki profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas'in kulübe transferi konusunda görüşmelere başlandığı belirtildi.

Açıklamada Rayyan Baniya'ya ilişkin ise "Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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