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Bolu'da kaçak sigara operasyonu! 5 milyon değerinde kaçak sigara ürünleri ele geçirildi

Bolu'da kaçak sigara operasyonu! 5 milyon değerinde kaçak sigara ürünleri ele geçirildi

Bolu'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir dükkandan ve kamyondan toplam değeri 5 milyon TL olan kaçak sigara makaronu ve tütün ele geçirildi.

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde kontrol gayesiyle F.A. (42) idaresindeki kamyon uygulama noktasında durduruldu.

Yapılan kontroller çerçevesinde kamyonun kasasında 548 adet koli içerisinde toplam 5 milyon 480 bin adet içi boş makaron ele geçirildi. Konuyla bağlantılı olarak yapılan çalışmaların devamında ise F.B. (22) isimli şahsa ait tütün ve tütün mamulleri üzerine faaliyet gösteren işyerinde kontrol yapıldı.

Dükkan içerisinde yapılan aramalarda 10 bin adet sahte bandrollü içi boş makaron, 37 kilogram 500 gram kıyılmış tütün geçirildi.
Yapılan operasyonlarda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahısları ifadeleri alınmak üzere gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A. ve F.B. serbest bırakıldı.

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