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Kocaeli'de otomobilin çarptığı ağaç üstüne devrildi! Sıkışan sürücü yaralandı

Kocaeli'de otomobilin çarptığı ağaç üstüne devrildi! Sıkışan sürücü yaralandı

Kocaeli Darıca'da freni tutmayan bir araç kontrolden çıktı. Ağaca çarpan hafif ticari aracın üzerine ağaç düştü.

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Kaza, Darıca ilçesi Yeni Mahalle Öğretmen Zatiye Çelemen sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye hafif ticari aracıyla seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücü, freni tutmaması üzerine ağaca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ağaç, hafif ticari aracın üstüne devrildi. Yan dönen araçta sıkışan sürücü, vatandaşların ve zabıta ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Sürücünü hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken araç kullanılamaz hale geldi.

Ekipler kaza yapan aracı ve ağacı kaldırmak için çalışma başlatırken, polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

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