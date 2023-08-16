Kayseri'de uyuşturucu tacirleri polisten kaçarken kaza yaptılar!

Kayseri'de narkotik polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonu sırasında kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirleri kaza yaptı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar D.F., T.K. ve T.S.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini belirledi.

Şahısları yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahısların içerisinde bulunduğu aracı Malatya yol uygulamasında durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelileri taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, narkotik köpeği ile araçta yapılan aramalarda ise piyasaya değeri 25 milyon TL olan 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaza sonrası yakalanan şahıslar ve ekiplerin yaptığı farklı bir operasyonda yakalananlarla birlikte toplam 6 kişi adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.