BIST 7.672
DOLAR 27,06
EURO 29,53
ALTIN 1.655,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de uyuşturucu tacirleri polisten kaçarken kaza yaptılar!

Kayseri'de uyuşturucu tacirleri polisten kaçarken kaza yaptılar!

Kayseri'de narkotik polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonu sırasında kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirleri kaza yaptı.

Abone ol

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar D.F., T.K. ve T.S.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini belirledi.

Şahısları yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahısların içerisinde bulunduğu aracı Malatya yol uygulamasında durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelileri taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, narkotik köpeği ile araçta yapılan aramalarda ise piyasaya değeri 25 milyon TL olan 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaza sonrası yakalanan şahıslar ve ekiplerin yaptığı farklı bir operasyonda yakalananlarla birlikte toplam 6 kişi adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Günlük 2 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar: İşsizlik var deniyor ama...
Günlük 2 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar: İşsizlik var deniyor ama...
Bakan Mehmet Özhaseki paylaştı: Yerinde Dönüşüm'e rekor başvuru
Bakan Mehmet Özhaseki paylaştı: Yerinde Dönüşüm'e rekor başvuru
Diyarbakır'da akrep dehşeti! Akrebin soktuğu bebek yoğun bakıma alındı
Diyarbakır'da akrep dehşeti! Akrebin soktuğu bebek yoğun bakıma alındı
Eris varyantı yayılıyor! Bir ülkede daha görüldü belirtileri neler?
Eris varyantı yayılıyor! Bir ülkede daha görüldü belirtileri neler?
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı
Rusya, Ukrayna'da tahıl silolarını vurdu!
Rusya, Ukrayna'da tahıl silolarını vurdu!
Antalya'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı
Antalya'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı
Kiralık daire ilanında şoke eden talep! 'Söyleyecek bir şey bulamıyorum'
Kiralık daire ilanında şoke eden talep! 'Söyleyecek bir şey bulamıyorum'
Hatayspor, Aras Kargo ile sponsorluk anlaşması yaptı
Hatayspor, Aras Kargo ile sponsorluk anlaşması yaptı
Samsun'da fabrikada patlama oldu!
Samsun'da fabrikada patlama oldu!
3 aylık hamile eşini 97 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkeme kasım ayına ertelendi
3 aylık hamile eşini 97 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkeme kasım ayına ertelendi
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na namus yanıtı: Herkes dönsün kendi namusuna baksın
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na namus yanıtı: Herkes dönsün kendi namusuna baksın