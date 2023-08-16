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3 aylık hamile eşini 97 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkeme kasım ayına ertelendi

3 aylık hamile eşini 97 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkeme kasım ayına ertelendi

Balıkesir Bandırma'da geçtiğimiz yıl 3 aylık hamile olan dini nikahlı eşini 97 yerinden bıçaklayan katil zanlısının yargılanmasına Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

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Haziran ayındaki duruşmada zanlı Kadir Meşe (31) savunmasında, "Şerefim ve namusum için yaptım. Siz nasıl uygun görürseniz o benim kabulümdür" demişti. DNA testi sonucunda ise bebeğin babasının Kadir Meşe olduğu belirlendi.

Saat 10.30'da başlayan duruşmada Hazal Alpyörük’ün ablası ve eniştesi tanık olarak dinlenirken, tanıklar Kadir Meşe’nin Hazal’a şiddet uyguladığını söyleyerek, yapılan şiddeti anlattı. Abla Cansel, “Kardeşim 20 gün benim yanımda kalmıştı. Eşinden çok şiddet gördüğü için geceleri lamba kapalı yatamıyordu” dedi.

Mahkemede sanık avukatı mahkemeye cep telefonunda olan bir videoyu göstererek, Hazal Alpyörük’ün annesine, “Kızı sosyal medya hesabından video çekerek satmaya çalışmışsın” dedi.

Mahkemede gergin anlar ve tartışmalar yaşanması üzerine taraflar mahkeme salonundan çıkarıldı. Sanık Kadir Meşe ise Hazal’ın içki ve uyuşturucu kullandığını ileri sürdü. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devam etmesine ve Adli Tıp Kurumundan gelecek ruh sağlığına ilişkin raporun beklenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma kasım ayına ertelendi.

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