AK Parti'nin İBB başkan adayı kim olacak? İşte Ekrem İmamoğlu'nun ‘biliyorum’ dediği rakibi

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve kızı Nazlı Özışık, 2024 yerel seçimlerinde, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayının kim olacağı ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunuyor.

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CHP'de genel başkanlığı için koltuk kapmaca oynanırken, herkesin gözü kulağı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı açıklamadaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına devam mı edecek, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna göz mü dikecek soruları arasında İmamoğlu dün çıkıp ‘İstanbul'a mühürlüyüm’ dedi ve yerel seçimlerde aday olacağını açıkladı. Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı için de kim olduğunu bildiğini söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve kızı Nazlı Özışık, Ekrem İmamoğlu'nun bu kararını ve AK Parti'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayının kim olacağını konuşuyoruz.