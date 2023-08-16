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Melike Şahin Ankara’da hayranlarıyla buluşacak

Melike Şahin Ankara’da hayranlarıyla buluşacak

Son yılların adından en sık söz ettiren yorumcularından Melike Şahin, Ankaralı hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

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Sesi ve kendine özgü yorumuyla beğeni kazanan Melike Şahin, 17 Eylül’de IF Armada Açık hava Sahnesi’nde sahne alacak. Konserin biletleri Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa çıktı.

Çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyan Melike Şahin, lise yıllarında Çağdaş Müzik Merkezi’nde Timur Selçuk’tan şan dersleri aldı. 2017’ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı. 2017’de solo kariyerine başlayan Melike Şahin, bugüne kadar “Deli Kan”, “Tutuşmuş Beraber”, “Kara Orman”, “Sevmek Suçsa Suçluyum”, “Sakla Beni” ve “Geri Ver” gibi birçok teklisini yayımladı. Kutiman ve Boom Pam gibi isimlerle yaptığı ortak çalışmalarla dünya müzik sahnesinde de adından söz ettirdi.

Prodüktörlüğünü ve sanat yönetmenliğini üstlendiği ilk albümü “Merhem”i 2021’in başında dinleyicisiyle paylaşan Şahin; albümde Mabel Matiz, Sabi Saltiel, Uri Brauner Kinrot, Can Güngör, Emre Malikler, Elif Dikeç ve Dijf Sanders gibi önemli isimlerle iş birliği yaptı.

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