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Roma, Paredes ve Renato Sanches’i kadrosuna kattı!

Roma, Paredes ve Renato Sanches’i kadrosuna kattı!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Paris Saint Germain’den (PSG) Arjantinli futbolcu Leandro Paredes ve Portekizli oyuncu Renato Sanches’i kadrosuna kattığını duyurdu.

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İtalyan temsilcisi Roma, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transferlere devam ediyor. Roma temsilcisi, Paris Saint Germain’den Arjantinli futbolcu Leandro Paredes ve Portekizli Renato Sanches’i renklerine bağladı. Paredes ile 2 yıllık mukavele imzalanırken, Sanches’in ise 1 yıllık kiralık olarak takıma katıldığı bildirildi.

Leandro Paredes, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Juventus’ta 35 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı. Sanches ise geride kalan sezonda PSG ile toplamda 27 müsabakada oynadı ve 2 gollük katkı verdi.

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