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İstanbul barajlarında kaç günlük su kaldı?

İstanbul barajlarında kaç günlük su kaldı?

Mega kent İstanbul'da kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 33.37 düştü. Son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçülen rakamlarda İstanbulluların 61 günlük suyu kaldı.

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Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası mega kent İstanbul’da da etkisini hissettirmeye devam ediyor. İstanbul’a su sağlayan 10 barajda ise su seviyesi gün geçtikte düşüyor. İSKİ verilerine göre 2023 8. Ay itibariyle barajlarda 289.84 milyon metreküp su kaldı.

Geçen yıl 8. Ay itibariyle barajlarda 538.57 milyon metreküp su bulunurken bu rakam 2014 yılının 8. Ayında 154.05 milyon metre küptü. Öte yandan baraj bölgeleri yağış almadığı takdirde 91 günlük su kaldığını bunun ise yüzde 25’nin buharlaşması durumunda bu kullanımın 61’e düştüğü hesaplandı.

Dün barajlardaki su doluluk oranı 33.58 iken bugün itibariyle bu rakam 0.21 eksilerek 33.37 oldu. Dron ile havadan çekilen görüntülerde barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görülüyor.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
"Alibey Barajı yüzde 15.96
Büyükçekmece Barajı yüzde 13.22
Darlık Barajı yüzde 48.45
Istrancalar Barajı yüzde 20.68
Kazandere Barajı yüzde 8.67
Elmalı Barajı yüzde 23.14
Ömerli Barajı yüzde 67.13
Pabuçdere Barajı yüzde 4.47
Sazlıdere Barajı yüzde 17.28
Terkos Barajı yüzde 19.51"

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